***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00027744Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri527,56 % 0,0000318Bağımsız Denetim Ücreti56.671,04 % 0,0034165Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.203.161,93 % 0,07253447Fon Yönetim Ücreti17.390.042,75 % 1,04838553Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.949,66 % 0,0002984Gecelik Ters Repo Komisyonu1.292.330,81 % 0,07791015Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu73.585,94 % 0,00443624Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00006735Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.153.289,15 % 0,06952781TOPLAM GİDERLER21.180.277,94 % 1,2768857DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.658.745.018,2801 % 1,2768857http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968018BIST