***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 16:13
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2021 3. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,00027744
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
527,56 % 0,0000318
Bağımsız Denetim Ücreti
56.671,04 % 0,0034165
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.203.161,93 % 0,07253447
Fon Yönetim Ücreti
17.390.042,75 % 1,04838553
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
4.949,66 % 0,0002984
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.292.330,81 % 0,07791015
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
73.585,94 % 0,00443624
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,00006735
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.153.289,15 % 0,06952781
TOPLAM GİDERLER
21.180.277,94 % 1,2768857
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.658.745.018,2801 % 1,2768857
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968018
BIST