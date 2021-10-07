***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00121172Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri869,76 % 0,00022901Bağımsız Denetim Ücreti22.354,59 % 0,00588601Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri305.791,63 % 0,08051564Fon Yönetim Ücreti2.840.702,77 % 0,74796357Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar7.767.652,96 % 2,04524088Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler70.219,46 % 0,01848895TOPLAM GİDERLER11.012.193,17 % 2,89953578DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ379.791.594,7093 % 2,89953578http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968019BIST