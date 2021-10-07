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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.10.2021 16:13



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama

Fon Gider Bilgileri - 2021 3. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,00121172
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
869,76 % 0,00022901
Bağımsız Denetim Ücreti
22.354,59 % 0,00588601
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
305.791,63 % 0,08051564
Fon Yönetim Ücreti
2.840.702,77 % 0,74796357
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
7.767.652,96 % 2,04524088
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
70.219,46 % 0,01848895
TOPLAM GİDERLER
11.012.193,17 % 2,89953578
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
379.791.594,7093 % 2,89953578



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968019


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MAALT 179,30 25.399.825 % 10,00  
KSTUR 187,00 490.372 % 10,00  
PKENT 3.520,00 38.714.497 % 10,00  
AYCES 55,00 4.574.411 % 10,00  
DOBUR 31,94 5.664.250 % 9,99  
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Sterlin 12,1801 12,2412 % 1,17  
Frank 9,6255 9,6834 % 1,21  
Riyal 2,3825 2,3945 % 1,03  
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Altın Ons 1.758 1.758 2,20  
Altın Gr. 506 506 5,21  
Cumhuriyet 3.360 3.411 66,00  
Tam 3.344 3.430 28,44  
Yarım 1.616 1.659 13,75  
Çeyrek 811 830 6,88  
Gümüş.Ons 22,74 22,77 0,15  
Gümüş Gr. 6,54 6,55 0,10  
B. Petrol 83,02 83,02 1,07  
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