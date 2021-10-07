***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00353947Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,00031179Bağımsız Denetim Ücreti18.029,01 % 0,0138664Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri79.642,18 % 0,06125406Fon Yönetim Ücreti486.296,29 % 0,37401816Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.116 % 0,00316568Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00085918Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.142,25 % 0,01241526TOPLAM GİDERLER610.350,22 % 0,46943DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ130.019.431,1425 % 0,46943http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968021BIST