***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri342,2 % 0,0004876Bağımsız Denetim Ücreti2.851,8 % 0,00406349Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri47.321,34 % 0,06742752Fon Yönetim Ücreti105.377,7 % 0,15015122Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.876,87 % 0,00409921Gecelik Ters Repo Komisyonu61.776,75 % 0,08802483Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu22,05 % 0,00003142Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar356,3 % 0,00050769Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler55.868,82 % 0,0796067TOPLAM GİDERLER276.793,83 % 0,39439967DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ70.181.049,4078 % 0,39439967http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968022BIST