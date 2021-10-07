***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 17:15
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2021 3. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
10.712,18 % 0,09352474
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
22.057,37 % 0,19257609
Fon Yönetim Ücreti
12.851,31 % 0,11220082
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
660,4 % 0,00576575
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.594,45 % 0,02265134
TOPLAM GİDERLER
48.875,71 % 0,42671875
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.453.846,4513 % 0,42671875
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968091
BIST
17:521.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,90
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
17:528,9460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0710
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
17:5210,3588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0835
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
17:52504,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,62
|Açılış
|: 504,29
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler17:52
|MAALT
|179,30
|25.282.921
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|4.463.931
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.710.977
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.578.523
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.367.104
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.914.017
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.444.108
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.829.764
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,58
|259.041.361
|% -9,40
|
|GARAN
|9,31
|1.384.149.268
|% -0,85
|
|ASELS
|15,70
|1.052.440.757
|% 1,23
|
|SASA
|27,46
|907.301.561
|% 2,77
|
|THYAO
|14,11
|874.829.619
|% -0,07
|
|PETKM
|6,15
|803.920.863
|% -1,28
|
|EKGYO
|1,78
|408.300.927
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|423.075.719
|% -0,84
|
|GARAN
|9,31
|1.384.149.268
|% -0,85
|
|PETKM
|6,15
|803.920.863
|% -1,28
|
|DOHOL
|2,57
|286.653.938
|% -0,39
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9415
|8,9460
|% 0,80
|
|Euro
|10,3515
|10,3588
|% 0,81
|
|Sterlin
|12,1322
|12,1930
|% 0,77
|
|Frank
|9,5837
|9,6414
|% 0,77
|
|Riyal
|2,3718
|2,3837
|% 0,58
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|3,24
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,62
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|28,44
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,75
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,88
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,07
|
|B. Petrol
|83,14
|83,14
|1,19
|
Seans Raporu
17:52
daha fazla
-
17:59MERIT
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.16 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 604 adet işlem
-
17:58IDGYO
Yüzde 9.59 oranında artışla 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 094, 058 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 29 kaybederek (% -0.02 ) 1, 225
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, PKENT, DOBUR, AVGYO, MERIT, MAALT, AYCES
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, KERVN, IDEAS, SEYKM