***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.684,5 % 0,00185817Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,00028061Bağımsız Denetim Ücreti12.401,98 % 0,00858447Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri120.415,98 % 0,08335022Fon Yönetim Ücreti1.080.584,43 % 0,7479651Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.859.377,61 % 2,67140603Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.609,11 % 0,01703407TOPLAM GİDERLER5.100.479 % 3,53047868DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ144.469.899,5952 % 3,53047868http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968092BIST