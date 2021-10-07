***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri194,67 % 0,00035287Bağımsız Denetim Ücreti10.712,18 % 0,0194176Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri114.365,85 % 0,20730702Fon Yönetim Ücreti92.963,96 % 0,16851255Hisse Senedi Komisyonu141.124,15 % 0,25581086Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu204,75 % 0,00037114Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar648,5 % 0,00117551Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.926,68 % 0,01255575TOPLAM GİDERLER367.140,74 % 0,66550331DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ55.167.379,6479 % 0,66550331http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968093BIST