***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 17:15
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2021 3. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.693,62 % 0,00160714
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
129.701,33 % 0,02709366
Fon Yönetim Ücreti
476.146,24 % 0,09946346
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
965 % 0,00020158
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
49.014,82 % 0,01023884
TOPLAM GİDERLER
663.521,01 % 0,13860467
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
478.714.742,4589 % 0,13860467
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968095
BIST
17:491.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,54
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
17:498,9422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0672
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
17:4910,3524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0771
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
17:49504,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,94
|Açılış
|: 504,61
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler17:49
|MAALT
|179,30
|25.281.845
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.710.977
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.352.773
|% 9,99
|
|IDGYO
|2,40
|9.562.265
|% 9,59
|
|PENGD
|3,44
|70.818.476
|% 8,86
|
|SEYKM
|14,58
|2.901.289
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.399.523
|% -9,97
|
|KTSKR
|32,58
|255.204.672
|% -9,40
|
|TGSAS
|15,43
|4.429.177
|% -7,10
|
|ISBIR
|56,85
|992.917
|% -6,80
|
|EKGYO
|1,78
|407.878.322
|% 0,00
|
|MAREN
|8,76
|306.063.501
|% -3,84
|
|KTSKR
|32,58
|255.204.672
|% -9,40
|
|KOZAL
|96,00
|208.594.268
|% -0,36
|
|HALKB
|4,31
|161.208.127
|% 0,47
|
|ODAS
|1,46
|146.252.211
|% 0,69
|
|MAREN
|8,76
|306.063.501
|% -3,84
|
|PEKGY
|0,96
|16.819.672
|% 2,13
|
|GWIND
|4,14
|54.307.005
|% 2,48
|
|IHLGM
|0,83
|9.776.231
|% -1,19
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9354
|8,9422
|% 0,76
|
|Euro
|10,3457
|10,3524
|% 0,75
|
|Sterlin
|12,1425
|12,2034
|% 0,85
|
|Frank
|9,5937
|9,6515
|% 0,87
|
|Riyal
|2,3731
|2,3850
|% 0,63
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|2,01
|
|Altın Gr.
|504
|505
|3,88
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|28,44
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,75
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,88
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,73
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,09
|
|B. Petrol
|83,34
|83,34
|1,39
|
Seans Raporu
17:49
daha fazla
-
17:59MERIT
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.16 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 604 adet işlem
-
17:58IDGYO
Yüzde 9.59 oranında artışla 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 094, 058 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 29 kaybederek (% -0.02 ) 1, 225
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, PKENT, DOBUR, AVGYO, MERIT, MAALT, AYCES
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, KERVN, IDEAS, SEYKM