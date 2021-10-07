***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00107585Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,00009477Bağımsız Denetim Ücreti11.926,92 % 0,00278825Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri290.147,7 % 0,06783009Fon Yönetim Ücreti478.791,69 % 0,11193087Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu16.296 % 0,00380964Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00026115Türev Araçlar Komisyonu213.541,53 % 0,04992127Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler74.983,58 % 0,0175295TOPLAM GİDERLER1.091.811,91 % 0,25524138DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ427.756.622,6336 % 0,25524138http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968096BIST