***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,02495693Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,00219846Bağımsız Denetim Ücreti10.759,1 % 0,05834727Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri32.144,19 % 0,17431993Fon Yönetim Ücreti36.530,13 % 0,19810516Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.193,1 % 0,00647026Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.064,61 % 0,01661957TOPLAM GİDERLER88.698,52 % 0,48101757DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.439.767,23 % 0,48101757http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968097BIST