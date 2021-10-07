***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 17:15
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2021 3. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
342,2 % 0,00014608
Bağımsız Denetim Ücreti
14.072,82 % 0,0060075
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
116.719,4 % 0,04982598
Fon Yönetim Ücreti
365.863,4 % 0,1561823
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00035214
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
35.280,39 % 0,01506074
TOPLAM GİDERLER
533.103,11 % 0,22757474
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
234.254.077,9589 % 0,22757474
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968098
BIST
17:551.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,72
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
17:558,9464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0714
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
17:5510,3589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0836
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
17:55504,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,93
|Açılış
|: 504,59
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler17:55
|MAALT
|179,30
|25.283.280
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|4.463.931
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.710.977
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.578.523
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.367.104
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.915.052
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.480.146
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.838.225
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,60
|259.804.614
|% -9,34
|
|GARAN
|9,29
|1.391.828.013
|% -1,06
|
|ASELS
|15,74
|1.058.150.718
|% 1,48
|
|SASA
|27,50
|909.361.874
|% 2,92
|
|THYAO
|14,12
|877.195.194
|% 0,00
|
|PETKM
|6,17
|808.518.616
|% -0,96
|
|EKGYO
|1,77
|408.732.264
|% -0,56
|
|YKBNK
|2,37
|423.188.763
|% -0,84
|
|GARAN
|9,29
|1.391.828.013
|% -1,06
|
|PETKM
|6,17
|808.518.616
|% -0,96
|
|DOHOL
|2,57
|286.803.427
|% -0,39
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9414
|8,9464
|% 0,80
|
|Euro
|10,3468
|10,3589
|% 0,81
|
|Sterlin
|12,1395
|12,2004
|% 0,83
|
|Frank
|9,5888
|9,6465
|% 0,82
|
|Riyal
|2,3730
|2,3849
|% 0,63
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|4,09
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,01
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|28,44
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,75
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,88
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,80
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,08
|
|B. Petrol
|83,18
|83,18
|1,23
|
Seans Raporu
17:55
daha fazla
-
17:59MERIT
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.16 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 604 adet işlem
-
17:58IDGYO
Yüzde 9.59 oranında artışla 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 094, 058 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 29 kaybederek (% -0.02 ) 1, 225
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, PKENT, DOBUR, AVGYO, MERIT, MAALT, AYCES
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, KERVN, IDEAS, SEYKM