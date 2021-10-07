***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00274279Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri863,25 % 0,0005145Bağımsız Denetim Ücreti9.833,54 % 0,00586078Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri142.502,96 % 0,08493161Fon Yönetim Ücreti1.255.124,23 % 0,74805271Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu9.009 % 0,00536935Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.385,2 % 0,00082558Türev Araçlar Komisyonu103.349,15 % 0,06159598Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler29.511,34 % 0,01758873TOPLAM GİDERLER1.556.180,67 % 0,92748203DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ167.785.533,1658 % 0,92748203http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968110BIST