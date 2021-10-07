***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.301 % 0,00317916Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri527,56 % 0,0007289Bağımsız Denetim Ücreti13.713,2 % 0,01894672Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri49.390 % 0,06823925Fon Yönetim Ücreti1.733.112,57 % 2,39453947Hisse Senedi Komisyonu109.092,61 % 0,15072683Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu6.720 % 0,00928463Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.077,72 % 0,00287066Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00154343Türev Araçlar Komisyonu4.334,19 % 0,00598829Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.287,84 EM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ72.377.698,8758 % 2,68822278http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968111BIST