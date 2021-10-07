***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri194,67 % 0,00021122Bağımsız Denetim Ücreti5.488,42 % 0,00595492Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri39.050,84 % 0,04237004Fon Yönetim Ücreti85.610,62 % 0,09288726Hisse Senedi Komisyonu23.729,51 % 0,02574645Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar356,3 % 0,00038658Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.398,96 % 0,00911285TOPLAM GİDERLER162.829,32 % 0,17666931DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ92.166.160,2871 % 0,17666931http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968114BIST