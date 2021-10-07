***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.835 % 0,82655902Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri536,87 % 0,1157118Bağımsız Denetim Ücreti2.688,84 % 0,57952671Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri240,78 % 0,05189541Fon Yönetim Ücreti1.264,92 % 0,27262869Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu24,25 % 0,00522661Gecelik Ters Repo Komisyonu15,75 % 0,0033946Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu49,8 % 0,01073341Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,06297798Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler425,93 % 0,09180086TOPLAM GİDERLER9.374,34 % 2,02045509DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ463.971,7092 % 2,02045509http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968116BIST