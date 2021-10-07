***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 17:39
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2021 3. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.835 % 0,82655902
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
536,87 % 0,1157118
Bağımsız Denetim Ücreti
2.688,84 % 0,57952671
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
240,78 % 0,05189541
Fon Yönetim Ücreti
1.264,92 % 0,27262869
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
24,25 % 0,00522661
Gecelik Ters Repo Komisyonu
15,75 % 0,0033946
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
49,8 % 0,01073341
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,06297798
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
425,93 % 0,09180086
TOPLAM GİDERLER
9.374,34 % 2,02045509
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
463.971,7092 % 2,02045509
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968116
BIST
17:581.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,52
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
17:588,9559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0809
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
17:5810,3692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0939
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3771
En Düşük
10,2298
17:58504,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 4,08
|Açılış
|: 504,68
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler17:58
|AYCES
|55,00
|4.573.201
|% 10,00
|
|KSTUR
|187,00
|479.713
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.714.497
|% 10,00
|
|MAALT
|179,30
|25.283.280
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.594.653
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.946.385
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|1.041.540
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|3.851.944
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.871.722
|% -9,87
|
|ISKUR
|325.000,00
|650.000
|% -9,72
|
|GARAN
|9,30
|1.415.263.110
|% -0,96
|
|ASELS
|15,77
|1.087.103.088
|% 1,68
|
|SASA
|27,52
|917.342.779
|% 2,99
|
|THYAO
|14,12
|887.727.096
|% 0,00
|
|PETKM
|6,16
|823.725.185
|% -1,12
|
|EKGYO
|1,78
|409.344.280
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,38
|424.315.968
|% -0,42
|
|GARAN
|9,30
|1.415.263.110
|% -0,96
|
|PETKM
|6,16
|823.725.185
|% -1,12
|
|DOHOL
|2,57
|286.988.349
|% -0,39
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9527
|8,9559
|% 0,91
|
|Euro
|10,3554
|10,3692
|% 0,91
|
|Sterlin
|12,1379
|12,1987
|% 0,82
|
|Frank
|9,5973
|9,6551
|% 0,91
|
|Riyal
|2,3732
|2,3851
|% 0,64
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|3,35
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,02
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|28,44
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,75
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,88
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,80
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|0,08
|
|B. Petrol
|83,14
|83,14
|1,19
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:59MERIT
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.16 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 604 adet işlem
-
17:58IDGYO
Yüzde 9.59 oranında artışla 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 094, 058 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 29 kaybederek (% -0.02 ) 1, 225
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, PKENT, DOBUR, AVGYO, MERIT, MAALT, AYCES
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, KERVN, IDEAS, SEYKM