***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri342,2 % 0,00023996Bağımsız Denetim Ücreti11.653,94 % 0,00817222Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri63.712,49 % 0,0446778Fon Yönetim Ücreti184.039,42 % 0,12905594Hisse Senedi Komisyonu16.687,72 % 0,01170211Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00057845Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.041,56 % 0,01054776TOPLAM GİDERLER292.302,23 % 0,20497424DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ142.604.373,3292 % 0,20497424http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968118BIST