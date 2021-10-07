***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.301 % 0,00287787Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,00050702Bağımsız Denetim Ücreti11.138,28 % 0,01393069Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri49.607,72 % 0,06204457Fon Yönetim Ücreti190.110,21 % 0,23777159Hisse Senedi Komisyonu68.113,85 % 0,08519026Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.101,69 % 0,00262859Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.699,61 % 0,00212571Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00139716Türev Araçlar Komisyonu93.399,36 % 0,11681495Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.770,56 % 0,01722289TOPLAM GİDERLER433.764,77 % 0,54251132DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ79.954.971,1011 % 0,54251132http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968138BIST