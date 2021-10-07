***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.573,44 % 0,00130543Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.188,83 % 0,00098633Fon Yönetim Ücreti14.861,5 % 0,01233011Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu57,81 % 0,00004796Gecelik Ters Repo Komisyonu7.806,75 % 0,00647701Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.009,59 % 0,00498596TOPLAM GİDERLER31.497,92 % 0,02613282DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ120.530.142,0128 % 0,02613282http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968140BIST