***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00321135Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,00028289Bağımsız Denetim Ücreti11.050,76 % 0,00771139Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri110.587,15 % 0,07716939Fon Yönetim Ücreti159.447,52 % 0,11126489Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.193,1 % 0,00083256Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler25.534,78 % 0,01781856TOPLAM GİDERLER312.820,7 % 0,21829102DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ143.304.431,3597 % 0,21829102http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968141BIST