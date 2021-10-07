***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri194,67 % 0,00824924Bağımsız Denetim Ücreti1.748,32 % 0,07408592Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri983,17 % 0,04166231Fon Yönetim Ücreti19.723,42 % 0,83578964Hisse Senedi Komisyonu2.600,77 % 0,11020891Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4,2 % 0,00017798Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu376,75 % 0,01596497Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,01238212Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler731,19 % 0,03098454TOPLAM GİDERLER26.654,69 % 1,12950563DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.359.854,5542 % 1,12950563http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968142BIST