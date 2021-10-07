***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00258213Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri527,56 % 0,00029601Bağımsız Denetim Ücreti13.713,2 % 0,00769431Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri164.559,11 % 0,09233208Fon Yönetim Ücreti1.664.109,45 % 0,93371118Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu13.111,79 % 0,00735686Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu152,25 % 0,00008543Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar26.535,6 % 0,0148888Türev Araçlar Komisyonu5.790,79 % 0,00324914Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler44.596,8 % 0,02502271TOPLAM GİDERLER1.937.698,55 % 1,08721863DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ178.225.289,4403 % 1,08721863http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968143BIST