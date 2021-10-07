***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,000272Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri527,56 % 0,00003118Bağımsız Denetim Ücreti45.737,5 % 0,00270333Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.244.145,67 % 0,07353558Fon Yönetim Ücreti18.984.814,76 % 1,12210284Hisse Senedi Komisyonu184.380,44 % 0,01089786Tahvil Bono Komisyonu5.425,13 % 0,00032065Gecelik Ters Repo Komisyonu206.827,42 % 0,01222459Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.512,26 % 0,0003258Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar105.803,57 % 0,00625355Türev Araçlar Komisyonu426.093,33 % 0,02518437Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler387.885,62 % 0,02292609TOPLAM GİDERLER21.601.755,26 % 1,27677784DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.691.896.156,1016 % 1,27677784http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968144BIST