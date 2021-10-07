***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00318449Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri747,59 % 0,00051732Bağımsız Denetim Ücreti18.743,74 % 0,01297028Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri136.274,31 % 0,09429899Fon Yönetim Ücreti1.080.745,27 % 0,74785325Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.048.101,72 % 2,8012022Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler25.009,26 % 0,01730589TOPLAM GİDERLER5.314.223,89 % 3,6773324DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ144.513.013,9166 % 3,6773324http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968145BIST