***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri194,67 % 0,0000298Bağımsız Denetim Ücreti1.573,44 % 0,00024085Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri100.472,69 % 0,0153799Fon Yönetim Ücreti299.822,92 % 0,04589552Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.951,23 % 0,00075791Gecelik Ters Repo Komisyonu136.557,75 % 0,02090363Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu753,59 % 0,00011536Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar128,2 % 0,00001962Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler45.579,19 % 0,00697705TOPLAM GİDERLER590.033,68 % 0,09031965DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ653.272.769,5921 % 0,09031965http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968171BIST