***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,01483785Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,00130707Bağımsız Denetim Ücreti11.138,28 % 0,03591224Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri58.413,21 % 0,18833688Fon Yönetim Ücreti58.000,81 % 0,18700722Hisse Senedi Komisyonu36.747,66 % 0,11848244Tahvil Bono Komisyonu108,24 % 0,00034899Gecelik Ters Repo Komisyonu2.187,01 % 0,0070514Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.244,59 % 0,00401283Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.248,26 % 0,0104731Türev Araçlar Komisyonu16.265,54 % 0,05244364Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.863,93 % 0,02857924TOPLAM GİDERLER201.224,92 % 0,64879287DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ31.015.279,1925 % 0,64879287http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968172BIST