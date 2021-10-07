***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.301 % 0,01652639Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri527,56 % 0,00378907Bağımsız Denetim Ücreti11.138,28 % 0,07999805Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.170,09 % 0,09459105Fon Yönetim Ücreti190.066,42 % 1,36510697Hisse Senedi Komisyonu539,81 % 0,00387706Tahvil Bono Komisyonu1.315,83 % 0,00945064Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.166,74 % 0,0155621Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.405,42 % 0,05318767TOPLAM GİDERLER228.631,15 % 1,64208899DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.923.188,7674 % 1,64208899http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968165BIST