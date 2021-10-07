***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00140327Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri527,56 % 0,00016087Bağımsız Denetim Ücreti18.743,74 % 0,00571546Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri277.140,65 % 0,08450748Fon Yönetim Ücreti4.664.885,11 % 1,42244621Hisse Senedi Komisyonu394.868,19 % 0,1204057Tahvil Bono Komisyonu672,3 % 0,000205Gecelik Ters Repo Komisyonu91.918,3 % 0,02802831Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.451,54 % 0,00074754Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar50.901,93 % 0,01552134Türev Araçlar Komisyonu175.773,38 % 0,05359793Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler111.637,16 % 0,03404111TOPLAM GİDERLER5.794.121,86 % 1,76678021DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ327.948.084,6336 % 1,76678021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968167BIST