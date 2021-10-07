***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,01037606Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri527,56 % 0,00118948Bağımsız Denetim Ücreti11.138,28 % 0,0251133Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri57.574,91 % 0,12981324Fon Yönetim Ücreti82.941,69 % 0,18700732Hisse Senedi Komisyonu9,25 % 0,00002086Tahvil Bono Komisyonu17,75 % 0,00004002Gecelik Ters Repo Komisyonu2.419,77 % 0,00545582Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4,83 % 0,00001089Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00251871Türev Araçlar Komisyonu3.347,8 % 0,00754823Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.068,15 % 0,02044581TOPLAM GİDERLER172.769,09 % 0,38953974DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ44.352.109,4367 % 0,38953974http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968168BIST