***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00561374Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri527,56 % 0,00064354Bağımsız Denetim Ücreti16.957,83 % 0,02068598Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri96.994,7 % 0,11831879Fon Yönetim Ücreti1.166.084,9 % 1,42244636Hisse Senedi Komisyonu122.026,13 % 0,14885333Tahvil Bono Komisyonu128,44 % 0,00015668Gecelik Ters Repo Komisyonu20.601,08 % 0,02513019Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.609,58 % 0,00196344Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.512,33 % 0,00550436Türev Araçlar Komisyonu61.332 % 0,07481572Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.962,52 % 0,03289018TOPLAM GİDERLER1.522.339,07 % 1,85702231DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ81.977.425,1233 % 1,85702231http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968169BIST