***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,0241942Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri869,76 % 0,00457261Bağımsız Denetim Ücreti13.713,2 % 0,07209473Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.775,98 % 0,10922605Fon Yönetim Ücreti252.867 % 1,32940368Hisse Senedi Komisyonu17.412,86 % 0,09154504Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.746,21 % 0,01443771Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.494,34 % 0,00785623Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00587296Türev Araçlar Komisyonu12.485,83 % 0,06564205Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.997,69 % 0,03678912TOPLAM GİDERLER335.081,97 % 1,76163439DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.021.084,7189 % 1,76163439http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968382BIST