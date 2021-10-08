***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2021 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00082158Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri527,56 % 0,00009418Bağımsız Denetim Ücreti27.077,64 % 0,00483407Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri427.165,93 % 0,07626032Fon Yönetim Ücreti10.063.098,59 % 1,79652689Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu9.297,15 % 0,00165978Gecelik Ters Repo Komisyonu82.419,75 % 0,01471409Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu588 % 0,00010497Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00019943Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler155.730,02 % 0,02780189TOPLAM GİDERLER10.771.623,74 % 1,92301721DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ560.141.828,2188 % 1,92301721http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968383BIST