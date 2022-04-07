***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.04.2022 12:23
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2022-1. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.711,4 % 0,00963382
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.201,2 % 0,01214677
Fon Yönetim Ücreti
20.955,09 % 0,03534642
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0
14:202.338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 21,30
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.342
En Düşük
2.329
14:2014,7636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0577
|Açılış
|: 14,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7636
En Düşük
14,7005
14:2016,1143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0809
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
14:20915,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 4,64
|Açılış
|: 915,28
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
915,28
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler14:18
|KLKIM
|20,50
|135.475.680
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.016.467
|% 10,00
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|KONKA
|16,59
|107.417.229
|% 9,94
|
|PAGYO
|12,39
|1.459.483
|% 9,94
|
|GZNMI
|39,20
|19.278.683
|% -6,13
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|UFUK
|17,59
|90.715
|% -3,19
|
|BOBET
|4,46
|60.155.044
|% -2,83
|
|EKIZ
|6,50
|72.315
|% -2,69
|
|KRDMD
|15,71
|1.204.716.397
|% 1,55
|
|THYAO
|34,70
|1.160.503.269
|% 0,23
|
|ASELS
|26,08
|1.115.178.768
|% 2,11
|
|AKBNK
|7,89
|863.632.243
|% 2,60
|
|GARAN
|12,51
|863.135.822
|% 0,81
|
|ODAS
|2,08
|503.003.253
|% 0,48
|
|YKBNK
|4,26
|815.991.446
|% 2,16
|
|AKBNK
|7,89
|863.632.243
|% 2,60
|
|CEMAS
|1,29
|127.311.691
|% 1,57
|
|VAKBN
|3,78
|315.427.384
|% 1,89
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7543
|14,7641
|% 0,40
|
|Euro
|16,0997
|16,1081
|% 0,47
|
|Sterlin
|19,2442
|19,3407
|% 0,40
|
|Frank
|15,7488
|15,8437
|% 0,31
|
|Riyal
|3,9229
|3,9426
|% 0,33
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|1,08
|
|Altın Gr.
|914
|914
|3,26
|
|Cumhuriyet
|6.064
|6.156
|-2,00
|
|Tam
|6.033
|6.183
|-5,98
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-2,90
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,41
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|-0,01
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,46
|
Seans Raporu
14:18
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