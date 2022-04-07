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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2022 12:23
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Fon Gider Bilgileri - 2022-1. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.711,4 % 0,00963382
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.201,2 % 0,01214677
Fon Yönetim Ücreti
20.955,09 % 0,03534642
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0
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BIST USD EURO ALTIN
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Açılış :  2.329  
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:18
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLKIM 20,50 135.475.680 % 10,01  
NATEN 57,75 57.016.467 % 10,00  
CASA 121,20 1.044.623 % 9,98  
KONKA 16,59 107.417.229 % 9,94  
PAGYO 12,39 1.459.483 % 9,94  
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14:18 Alış Satış %  
Dolar 14,7543 14,7641 % 0,40  
Euro 16,0997 16,1081 % 0,47  
Sterlin 19,2442 19,3407 % 0,40  
Frank 15,7488 15,8437 % 0,31  
Riyal 3,9229 3,9426 % 0,33  
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14:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.926 1.926 1,08  
Altın Gr. 914 914 3,26  
Cumhuriyet 6.064 6.156 -2,00  
Tam 6.033 6.183 -5,98  
Yarım 2.916 2.991 -2,90  
Çeyrek 1.462 1.495 -1,45  
Gümüş.Ons 24,36 24,41 -0,07  
Gümüş Gr. 11,56 11,57 -0,01  
B. Petrol 103 103 1,46  
Seans Raporu 14:18
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