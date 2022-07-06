***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2022 10:39
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2022 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
0 % 0
Fon Yönetim Ücreti
0 % 0
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
10:322.399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 28,05
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.400
En Düşük
2.377
10:3217,1794
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,2059
|Açılış
|: 17,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,1834
En Düşük
16,9505
10:3217,6331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1656
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6556
En Düşük
17,4096
10:32976,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 13,85
|Açılış
|: 976,68
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
977,64
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler10:32
|IZINV
|17,10
|3.485.879
|% 9,97
|
|SANEL
|8,33
|267.243
|% 9,89
|
|BRKO
|1,59
|524.857
|% 9,66
|
|SODSN
|22,44
|29.531
|% 9,46
|
|OYAYO
|11,01
|2.936.943
|% 7,00
|
|AKGRT
|2,57
|9.330.623
|% -6,20
|
|KZBGY
|84,00
|738.193
|% -6,15
|
|ULUSE
|194,90
|1.984.534
|% -5,85
|
|KGYO
|9,10
|3.058.325
|% -4,01
|
|GESAN
|46,96
|71.471.875
|% -3,18
|
|THYAO
|48,22
|938.298.905
|% 2,60
|
|TUPRS
|249,60
|289.797.524
|% -2,19
|
|HEKTS
|31,52
|280.361.389
|% 3,21
|
|SISE
|21,10
|184.050.468
|% 0,48
|
|EREGL
|26,12
|173.995.731
|% 0,15
|
|EKGYO
|2,83
|101.406.075
|% 1,43
|
|TSKB
|2,00
|47.607.932
|% 3,09
|
|YKBNK
|4,20
|90.339.507
|% 0,72
|
|THYAO
|48,22
|938.298.905
|% 2,60
|
|ODAS
|2,80
|51.694.073
|% 0,72
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1738
|17,1794
|% 1,21
|
|Euro
|17,6208
|17,6331
|% 0,95
|
|Sterlin
|20,5158
|20,6187
|% 1,43
|
|Frank
|17,6643
|17,7707
|% 1,24
|
|Riyal
|4,5620
|4,5849
|% 1,24
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|4,45
|
|Altın Gr.
|976
|977
|13,84
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-52,00
|
|Tam
|6.539
|6.646
|44,00
|
|Yarım
|3.201
|3.249
|21,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.624
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,27
|19,30
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|0,12
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,10
|
Seans Raporu
10:32
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10:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 17 artarak (% 0.90 ) 2, 592
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10:46
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KZBGY, ULUSE
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10:46
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA
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10:46XU100
Endeks 2, 395 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 01 üstünde . İşlem hacmi 4, 505.00 milyon TL de
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10:46POLHO
Yüzde 6.81 oranında artışla 4.39 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 912, 272 adet işlem