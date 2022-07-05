***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.07.2022 22:35
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2022 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,62 % 0,00971896
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
523,46 % 0,00070002
Bağımsız Denetim Ücreti
8.378,3 % 0,01120426
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
36.069,94 % 0,04823618
Fon Yönetim Ücreti
99.578,35 % 0,1331657
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.123,2 % 0
Diğer Giderler
9.197,11 % 0,01229926
TOPLAM GİDERLER
162.137,98 % 0,21682643
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
74.777.776,3049 % 0,21682643
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041931
BIST
17:182.400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 28,30
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
17:1817,2249
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,2514
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
17:1817,5535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0860
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
17:18970,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 7,98
|Açılış
|: 970,81
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler17:17
|KONYA
|991,70
|57.355.569
|% 9,99
|
|POLHO
|4,52
|65.531.828
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.562.409
|% 9,97
|
|SMRTG
|24,96
|78.848.763
|% 9,96
|
|OYLUM
|2,79
|34.233.465
|% 9,84
|
|ULUSE
|186,30
|10.125.499
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,08
|24.970.935
|% -9,46
|
|KRGYO
|7,35
|53.939.450
|% -5,16
|
|AKGRT
|2,60
|34.940.443
|% -5,11
|
|GESAN
|46,28
|256.866.021
|% -4,58
|
|THYAO
|48,00
|4.575.591.977
|% 2,13
|
|EREGL
|26,56
|1.802.968.876
|% 1,84
|
|SISE
|21,08
|1.459.668.445
|% 0,38
|
|TUPRS
|246,80
|1.098.389.898
|% -3,29
|
|HEKTS
|30,60
|1.043.862.445
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,76
|805.552.651
|% -1,08
|
|TSKB
|2,04
|267.142.258
|% 5,15
|
|YKBNK
|4,19
|534.232.243
|% 0,48
|
|THYAO
|48,00
|4.575.591.977
|% 2,13
|
|ODAS
|2,78
|242.533.618
|% 0,00
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2200
|17,2295
|% 1,51
|
|Euro
|17,5321
|17,5522
|% 0,48
|
|Sterlin
|20,4609
|20,5635
|% 1,16
|
|Frank
|17,6380
|17,7442
|% 1,09
|
|Riyal
|4,5745
|4,5974
|% 1,51
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-9,08
|
|Altın Gr.
|972
|972
|9,36
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.535
|6.630
|28,00
|
|Yarım
|3.199
|3.242
|14,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.620
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,23
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,13
|
|B. Petrol
|100
|100
|-2,35
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 36 artarak (% 0.87 ) 2, 591
-
17:31XU100
Endeks 2, 398 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 13 üstünde . İşlem hacmi 25, 052.00 milyon TL de
-
17:31ASUZU
Yüzde 6.26 oranında artışla 139.20 lira fiyatla işlem gören hissede 930, 503 adet işlem
-
17:30ULKER
Yüzde 4.20 oranında artışla 14.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 551, 945 adet işlem
-
17:29ULKER
Yüzde 4.27 oranında artışla 14.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 550, 607 adet işlem