***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00971896Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00070002Bağımsız Denetim Ücreti8.378,3 % 0,01120426Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri36.069,94 % 0,04823618Fon Yönetim Ücreti99.578,35 % 0,1331657Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0Diğer Giderler9.197,11 % 0,01229926TOPLAM GİDERLER162.137,98 % 0,21682643DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ74.777.776,3049 % 0,21682643http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041931BIST