***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00131989Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00009507Bağımsız Denetim Ücreti13.321,86 % 0,00241942Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri283.448,05 % 0,05147786Fon Yönetim Ücreti1.365.405,18 % 0,2479754Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar7.906,67 % 0,00143595Türev Araçlar Komisyonu7.216,71 % 0,00131065Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler64.265,12 % 0,01167138TOPLAM GİDERLER1.749.354,67 % 0,31770564DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ550.621.225,4919 % 0,31770564http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041700BIST