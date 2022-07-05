***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00194191Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00013987Bağımsız Denetim Ücreti11.645,78 % 0,00311176Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri220.033,51 % 0,05879303Fon Yönetim Ücreti1.856.141,14 % 0,49596156Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu7.509,8 % 0,00200662Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu13.894,98 % 0,00371274Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00030012Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler65.836,96 % 0,01759166TOPLAM GİDERLER2.183.976,45 % 0,58355927DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ374.251.010,3771 % 0,58355927http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041701BIST