***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00812168Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00058497Bağımsız Denetim Ücreti9.970,43 % 0,01114211Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri40.668,25 % 0,04544742Fon Yönetim Ücreti133.138,1 % 0,14878395Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00125519Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.838,95 % 0,01323021TOPLAM GİDERLER204.530,01 % 0,22856554DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ89.484.184,5562 % 0,22856554http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041702BIST