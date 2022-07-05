***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.633,81 % 0,0019767Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00028475Bağımsız Denetim Ücreti11.645,78 % 0,00633499Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri82.995,87 % 0,04514755Fon Yönetim Ücreti1.870.135,96 % 1,01730421Hisse Senedi Komisyonu71.596,21 % 0,03894643Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu10.429,61 % 0,00567343Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.343,6 % 0,00073088Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00061099Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler76.864,13 % 0,04181204TOPLAM GİDERLER2.130.291,63 % 1,15882197DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ183.832.520,0324 % 1,15882197http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041703BIST