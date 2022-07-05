***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00793575Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00057158Bağımsız Denetim Ücreti9.970,43 % 0,01088704Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri101.361,4 % 0,11067984Fon Yönetim Ücreti1.135.581,2 % 1,23997839Hisse Senedi Komisyonu129.446,8 % 0,14134721Tahvil Bono Komisyonu425,42 % 0,00046453Gecelik Ters Repo Komisyonu5.229 % 0,00570972Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.896,82 % 0,00753086Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.031,26 % 0,00440187Türev Araçlar Komisyonu64.960,92 % 0,07093296Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.809,08 % 0,02053825TOPLAM GİDERLER1.484.503,41 % 1,620978DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ91.580.725,3616 % 1,620978http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041704BIST