***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00822239Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00059223Bağımsız Denetim Ücreti9.970,43 % 0,01128028Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri39.001,81 % 0,04412561Fon Yönetim Ücreti131.507,33 % 0,1487839Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00127076Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.794,22 % 0,01334367TOPLAM GİDERLER201.188,07 % 0,22761884DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ88.388.144,258 % 0,22761884http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041705BIST