***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00040155Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00002892Bağımsız Denetim Ücreti26.058,9 % 0,0014398Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri889.612,89 % 0,04915258Fon Yönetim Ücreti12.580.275,96 % 0,69508097Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu8.597,32 % 0,00047502Gecelik Ters Repo Komisyonu23.559,95 % 0,00130173Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu183.286,14 % 0,01012686Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00006206Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler366.565,71 % 0,02025336TOPLAM GİDERLER14.086.871,15 Bildirim/1041706BIST