***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00081522Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00005872Bağımsız Denetim Ücreti16.003,15 % 0,00179509Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri464.781,68 % 0,05213497Fon Yönetim Ücreti4.421.476,77 % 0,49596095Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu330,6 % 0,00003708Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6,3 % 0,00000071Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar65.055,27 % 0,00729731Türev Araçlar Komisyonu838,9 % 0,0000941Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler102.323,78 % 0,01147775TOPLAM GİDERLER5.078.607,53 % 0,56967189DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ891.496.955,0376 % 0,56967189http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041707BIST