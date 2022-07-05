***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00344335Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00024801Bağımsız Denetim Ücreti11.645,78 % 0,00551769Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri62.756,82 % 0,02973374Fon Yönetim Ücreti157.012,59 % 0,07439147Hisse Senedi Komisyonu13.341,83 % 0,00632127Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.156,06 % 0,00054773Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.149,93 % 0,01238965TOPLAM GİDERLER279.854,09 % 0,13259291DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ211.062.638,5534 % 0,13259291http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041708BIST