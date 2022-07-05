***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00839025Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00060432Bağımsız Denetim Ücreti9.970,43 % 0,01151057Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri40.031,91 % 0,04621566Fon Yönetim Ücreti128.876,33 % 0,14878394Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,0012967Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.549,63 % 0,01333371TOPLAM GİDERLER199.342,58 % 0,23013515DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ86.619.786,9424 % 0,23013515http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041709BIST