***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00655315Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,000472Bağımsız Denetim Ücreti10.640,57 % 0,00959452Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri163.220,07 % 0,14717421Fon Yönetim Ücreti1.100.111,82 % 0,99196191Hisse Senedi Komisyonu109.376,54 % 0,09862394Tahvil Bono Komisyonu31,02 % 0,00002797Gecelik Ters Repo Komisyonu3.525,71 % 0,0031791Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu651 % 0,000587Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar6.861,62 % 0,00618707Türev Araçlar Komisyonu15.393,61 % 0,01388029Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.288,28 % 0,0155887TOPLAM GİDERLER1.434.891,32 % 1,29382987DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ110.902.626,9799 % 1,29382987http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041906BIST