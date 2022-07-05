***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00226871Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00016341Bağımsız Denetim Ücreti11.645,78 % 0,00363543Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri80.532,06 % 0,02513946Fon Yönetim Ücreti246.133,2 % 0,0768347Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00035063Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler38.698,22 % 0,01208031TOPLAM GİDERLER385.923,54 % 0,12047265DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ320.341.218,6431 % 0,12047265http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041912BIST