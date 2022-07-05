***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00544401Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00039211Bağımsız Denetim Ücreti12.237,69 % 0,00916697Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri44.791,62 % 0,03355236Fon Yönetim Ücreti256.052,83 % 0,19180322Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar795,8 % 0,00059612Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.288,91 % 0,01145257TOPLAM GİDERLER336.957,93 % 0,25240735DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ133.497.670,1694 % 0,25240735http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041919BIST