***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00853099Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00061446Bağımsız Denetim Ücreti9.970,43 % 0,01170365Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri72.321,83 % 0,08489393Fon Yönetim Ücreti126.750,19 % 0,14878388Hisse Senedi Komisyonu63.684,09 % 0,07475465Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar9.828,42 % 0,01153695Türev Araçlar Komisyonu5.821,62 % 0,00683362Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.743,22 % 0,02904447TOPLAM GİDERLER320.910,88 % 0,37669659DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ85.190.809,9414 % 0,37669659http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041923BIST