***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,005086Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00036633Bağımsız Denetim Ücreti11.645,78 % 0,00814991Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri46.595,75 % 0,03260848Fon Yönetim Ücreti161.508,29 % 0,11302619Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00078603Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.423,27 % 0,01149328TOPLAM GİDERLER245.087,37 % 0,17151622DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ142.894.576,5704 % 0,17151622http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041926BIST