***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00075273Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00005422Bağımsız Denetim Ücreti16.003,15 % 0,00165749Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri459.270,93 % 0,04756782Fon Yönetim Ücreti1.197.098,86 % 0,12398648Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu7.330,89 % 0,00075928Gecelik Ters Repo Komisyonu13.088,25 % 0,00135558Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu206.412,36 % 0,02137864Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00011633Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler173.994,36 % 0,01802103TOPLAM GİDERLER2.082.113,08 % 0,21564959DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ965.507.547,1776 % 0,21564959http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042062BIST