***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2022 12:01
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2022 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,62 % 0,00075273
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
523,46 % 0,00005422
Bağımsız Denetim Ücreti
16.003,15 % 0,00165749
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
459.270,93 % 0,04756782
Fon Yönetim Ücreti
1.197.098,86 % 0,12398648
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
7.330,89 % 0,00075928
Gecelik Ters Repo Komisyonu
13.088,25 % 0,00135558
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
206.412,36 % 0,02137864
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.123,2 % 0,00011633
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
173.994,36 % 0,01802103
TOPLAM GİDERLER
2.082.113,08 % 0,21564959
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
965.507.547,1776 % 0,21564959
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042062
BIST
18:052.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.411
En Düşük
2.370
18:0517,2486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0331
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,3021
En Düşük
17,1857
18:0517,6347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0867
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6347
En Düşük
17,5271
18:05966,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,12
|Açılış
|: 964,83
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
968,23
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KFEIN
|23,34
|57.079.478
|% 9,99
|
|KONYA
|991,70
|57.787.950
|% 9,99
|
|POLHO
|4,52
|65.576.490
|% 9,98
|
|FONET
|12,67
|14.145.666
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.576.517
|% 9,97
|
|ULUSE
|186,30
|10.560.510
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,20
|30.310.285
|% -7,93
|
|KRGYO
|7,26
|64.037.588
|% -6,32
|
|AKGRT
|2,60
|44.115.089
|% -5,11
|
|GESAN
|46,18
|295.484.754
|% -4,78
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 3,02
|
|EREGL
|26,66
|2.015.101.479
|% 2,22
|
|SISE
|21,36
|1.959.857.031
|% 1,71
|
|TUPRS
|244,80
|1.235.333.313
|% -4,08
|
|HEKTS
|30,32
|1.123.208.429
|% -0,72
|
|EKGYO
|2,76
|902.213.352
|% -1,08
|
|YKBNK
|4,19
|663.143.878
|% 0,48
|
|TSKB
|2,02
|312.987.065
|% 4,12
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 3,02
|
|ODAS
|2,77
|290.184.962
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2001
|17,2119
|% -0,02
|
|Euro
|17,5802
|17,6375
|% 0,51
|
|Sterlin
|20,4965
|20,5993
|% 0,17
|
|Frank
|17,6860
|17,7925
|% 0,14
|
|Riyal
|4,5697
|4,5926
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|7,34
|
|Altın Gr.
|966
|966
|3,22
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.478
|6.636
|28,00
|
|Yarım
|3.171
|3.245
|14,00
|
|Çeyrek
|1.588
|1.622
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,45
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,09
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,74
|